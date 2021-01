В Свердловской области автоинспекторы проведут рейды по поимке нарушителей ПДД. Планируется, что особое внимание уделят водителям, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, и тем, кто не имеет водительских прав.

Проверки начнутся с вечера пятницы и продлятся до конца выходных, сообщает «Областная газета». Сотрудники ГИБДД будут дежурить в разных городах Среднего Урала. Напомним, 24 января в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов водитель в состоянии алкогольного опьянения въехал на автомобиле в столб. Потерял колесо: в Нижнем Тагиле на Вые пьяный водитель на иномарке въехал в столб

