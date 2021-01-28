Жестокие избиения тагильчанки и сильное похолодание. Итоги дня в Свердловской области

Тагильчанку избивает и угрожает убить бывший сожитель, она не может добиться для него реального срока наказания. Избиения начались в 2018 году, когда она была еще беременная от него. Женщина рассказала редакции TagilCity.ru, что написала не менее 30 заявлений в полицию. Однако мужчина до сих пор находится на свободе, судом ему было назначено наказание в виде 160 часов исправительных работ и ограничении свободы на срок один год и два месяца. Молодая мама пояснила, что он опять фактически остался на свободе. Решение не вступило в законную силу, так как он подал апелляцию. Женщина не знает что делать и жалуется на бездействие полиции Нижнего Тагила.