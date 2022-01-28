«Был педант, аккуратный»: что известно о погибшем при взрыве снаряда в Реже

«Был педант, аккуратный»: что известно о погибшем при взрыве снаряда в Реже
«Был педант, аккуратный»: что известно о погибшем при взрыве снаряда в Реже
Сегодня, 23:03ОбществоФото: 1MI
Из-за взрыва на предприятии «Гефест-М» в Реже шесть человек получили травмы, а один скончался — 47-летний Сергей. Бывший коллега рассказал о работе с мужчиной.

Уралец сообщил, что долгое время знал Сергея, поэтому он не верит, что тот мог нарушить технику безопасности.

Он был такой педант, аккуратный, ответственный,отметил мужчина.

Однако о том, что Сергей начал работать на опасном предприятии по утилизации боеприпасов, знали не все родственники. Двоюродная сестра призналась, что была не в курсе, сообщает Е1.

Как стало известно, жена уральца работает в магазине на той же улице, где расположено предприятие. У Сергея остался сын подросткового возраста. На данный момент пока неизвестно, какую помощь окажут родственникам погибшего. После инцидента угроза безопасности для населения города отсутствует. Об этом заявил глава Режевского округа.

Напомним, снаряд времен ВОВ взорвался во время выгрузки из автомобиля.

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