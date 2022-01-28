На обвинения в огромных очередях ответили в больнице Екатеринбурга

На обвинения в огромных очередях ответили в больнице Екатеринбурга
На обвинения в огромных очередях ответили в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 22:57ОбществоФото: 1MI
В больнице Екатеринбурга № 14 ответили на жалобы посетителей, которые считают себя здоровыми, но стоят вблизи толпы пациентов с симптомами болезни.

В больнице рассказали, что нагрузка действительно возросла, однако потоки разделены, поэтому сильные очереди отсутствуют. Также медики напомнили, что для получения ПЦР-теста можно дождаться врачей дома, а не идти в больницу.

По большей части граждане находятся на первом этаже, но на четвертом тоже функционирует бокс. Там можно сдать ПЦР и попасть на прием, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу больницы.

Напомним, 28 января сообщалось, что из-за наплыва посетителей в поликлиниках Екатеринбурга возникли очереди. Люди не могут попасть к врачам и получить лечение.

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Екатеринбург
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