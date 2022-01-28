На справляющих нужду в парке водителей автобусов пожаловались екатеринбуржцы

Горожане пожаловались на водителей ООО «Форт-Транс». В частности, на маршрут № 053. Уральцы недоумевает, почему нельзя оборудовать туалет и мусорный бак для сотрудников, сообщается в группе «Наш Уралмаш (Екатеринбург)» «ВКонтакте».