На справляющих нужду в парке водителей автобусов пожаловались екатеринбуржцы

На справляющих нужду в парке водителей автобусов пожаловались екатеринбуржцы
На справляющих нужду в парке водителей автобусов пожаловались екатеринбуржцы
Сегодня, 22:04ОбществоФото: 1MI

Екатеринбуржцы возмущены справляющими нужду водителями автобусов

Местные жители района Уралмаш в Екатеринбурге возмутились поведением сотрудников транспортной компании, справляющих нужду в парке Победы. Он находится вблизи конечной остановки.

Горожане пожаловались на водителей ООО «Форт-Транс». В частности, на маршрут № 053. Уральцы недоумевает, почему нельзя оборудовать туалет и мусорный бак для сотрудников, сообщается в группе «Наш Уралмаш (Екатеринбург)» «ВКонтакте».

Также пользователь отметил, что по территории леса раскидан мусор, а также средства контрацепции. Граждане переживаю, что весной грязь останется на земле.

Напомним, тагильчане в соцсетях пожаловались на транспортные проблемы в отдаленных частях города после публикации TagilCity.ru о штрафах перевозчикам за отсутствующие маршруты.

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Екатеринбург
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