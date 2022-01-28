Подрядчиков ремонта детсадов на Урале обязали устранить нарушения

Один из объектов проверки — детский сад № 33. Здание рассчитано на 135 мест, разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано в декабре 2020 года. Бюджету строение обошлось в более чем 107 млн рублей. Однако уже через два года прокуроры обнаружили здесь недостатки.