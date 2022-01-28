Подрядчиков ремонта детсадов на Урале обязали устранить нарушения

Подрядчиков ремонта детсадов на Урале обязали устранить нарушения
Подрядчиков ремонта детсадов на Урале обязали устранить нарушения
Сегодня, 14:57ОбществоФото: 1MI

Прокуратура Свердловской области нашла нарушения в двух детких садах

Прокуратура Свердловской области закончила проверку дошкольных образовательных учреждений. В двух из них сотрудники ведомства нашли нарушения.

Один из объектов проверки — детский сад № 33. Здание рассчитано на 135 мест, разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано в декабре 2020 года. Бюджету строение обошлось в более чем 107 млн рублей. Однако уже через два года прокуроры обнаружили здесь недостатки.

По периметру в отмостке имелись просадки асфальта, а в цокольной части и на стенах оказался поврежденным облицовочный камень. Тротуарная плитка местами имела сколы. На стене в одном из подсобных помещении отслоилась краска. А в спортивном зале после переустановки дверного доводчика не удосужились покрасить содранный участок покрытия.

Выявив эти нарушения, прокуратура внесла представление в адрес директора областного управления капитального строительства. Подрядчику поставили на вид, лишь после этого он исправил все недостатки.

Аналогичные нарушения нашли и в городском округе Заречный. Правда, там не построили, а некачественно отремонтировали здание детского садика, что и вскрылось в ходе проверки.

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