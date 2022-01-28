Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация Нижний Тагил?

Новый штамм COVID-19 «омикрон» уже дошел и до Урала. В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области готовятся к пятой волне коронавируса, которая охватывает все больше и больше российских регионов. Какие меры принимает местный минздрав для предотвращения ситуации?

Грядет ли в области тотальный карантин? Читайте в нашей статье. Год в России начался с нового витка пандемии. Предыстория ситуации такова: в конце ноября 2021 года в Южной Африке специалистами был выявлен очередной штамм коронавируса, который получил название «омикрон». Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) забили тревогу, когда подтвердилась небывалая контагиозность штамма (способность передаваться от организма к организму). Все потому, что «омикрон» содержит почти 50 мутаций – фактор, позволяющий ему быстрее проникать в клетки и сохранять устойчивость к антителам, выработанным вследствие болезни или вакцинации. Скорость распространения «омикрона» действительно впечатляет. Несмотря на закрытые границы, он быстро проник на территорию Европы, а уже 6 декабря 2021 года был обнаружен в России – у двух приезжих из южноафриканских стран. А с 7 января 2022 года в Москве начался стремительный рост зараженных новым африканским штаммом. И власти официально заявили о начале пятой волны коронавируса. И если в случае со столицей вирусологи прогнозируют, что уже в феврале пик эпидемии может закончиться, то в регионах РФ рост пациентов с «омикроном» еще впереди. Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле в 2022 году Так, в Нижнем Тагиле и во всей Свердловской области только ожидают всплеска заболеваний «омикроном». В городе все началось с 40 инфицированных, затем за день это число резко подскочило до 160 человек в день. Однако, сообщается, что это пока не антирекорд – так, в предыдущую волну в Нижнем Тагиле фиксировали до 172 случаев в сутки. Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле Фото: Медиахолдинг 1Mi В уральском регионе уже прошло совещание под руководством губернатора Евгения Куйвашева с участием представителей всех министерств и ведомств. Глава Свердловской области отметил, что регион ждет начала массовых заболеваний ковидом вследствие внедрения нового штамма, и необходимо подойти к этой встрече во всеоружии. В качестве превентивной борьбы губернатором названа масштабная вакцинация в регионе. В том числе Кувайшев подчеркнул особую важность повторной прививки в необходимые сроки. С ним согласен и главный внештатный специалист по медпрофилактике регионального Минздрава Александр Харитонов. «Чем больше людей будет привито, чем лучше мы будем защищены, тем стена будет выше, и коронавирус начнет терять силу» , — считает врач-эпидемиолог. Напомним, что все российские вакцины, в частности, «Спутник V» вырабатывают в организме человека антитела, способны противостоять широкому спектру штаммов коронавируса, в том числе таким, как «дельта» и «омикрон». Ранее об этом высказался руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург: «У нас в «Спутнике» не фиксированная [конформация S-белка], она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых «Спутником» по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител». На сегодняшний день в Свердловской области и прежде всего в таких крупных городах, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск и других ведется масштабная работа по подготовке к пятой волне эпидемии. В числе первоначальных мер - наращивание объемов ПЦР-тестирования, сохранение резерва коек для госпитализации, запаса лекарственных средств и кислорода. Наряду с этим в регионе введен запрет на развлекательные мероприятия. Так, по словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, в области не будут работать дискотеки, ночные клубы. Общепит не закрывается, но всякого рода «подвижности», когда люди не соблюдают социальную дистанцию (танцы, конкурсы и пр.) строго запрещены. Также запрет касается и музыкальных выступлений, и любых массовых сборищ. Данные меры вводятся на неопределенный срок. Пока причин для дополнительных ограничений нет, так же, как и для ввода тотального карантина в регионе, отмечалось на заседании. По словам главного внештатного специалиста по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Свердловской области Александра Левита, ситуация с тяжелыми больными сейчас более спокойная, нежели в конце прошлого года, когда служба реанимации работала с огромными нагрузками. статистика заболеваемости в Свердловской области Левит также подчеркнул, что в более тяжелой форме болеют невакцинированные пациенты - и это не новость. Более того, среди привитых пациентов на ИВЛ попадает не выше 5%. Все остальные – непривитые.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter