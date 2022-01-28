Реконструкция моста на Челюскинцев планируется в 2022 году в Нижнем Тагиле

По мнению директора проектно-строительной организации из Екатеринбурга Сергея Тамакулова, в первую очередь стоит заняться эскизным проектом. В данном случае одной из главных сложностей считается то, что как мост, так и подходы числятся на балансе муниципалитета, когда же гидротехническое сооружение — собственность ЕВРАЗа.