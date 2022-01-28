Реконструкция моста на Челюскинцев планируется в 2022 году в Нижнем Тагиле

Реконструкция моста на Челюскинцев планируется в 2022 году в Нижнем Тагиле
Реконструкция моста на Челюскинцев планируется в 2022 году в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:10ОбществоФото: 1MI

Реконструкция моста на Челюскинцев в Тагиле запланирована на 2022 год

В 2022 году, вероятно, пройдет старт нового крупного инфраструктурного проекта в Нижнем Тагиле. Совещание по вопросу реконструкции моста на улице Челюскинцев организовал глава города Владислав Пинаев.

Главный инженер подрядной организации Константин Астанков рассказал, что установлено состояние моста: ограниченно работоспособное. Мост возводился в 1928 году и не единожды ремонтировался. Выявлено, что бетон и арматура имеют дефекты.

Во время использования возросли нагрузки на плотину, а также расширены тротуары моста, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. По словам Астанкова, на сегодняшний день нужно осуществлять реконструкцию сооружения.

По мнению директора проектно-строительной организации из Екатеринбурга Сергея Тамакулова, в первую очередь стоит заняться эскизным проектом. В данном случае одной из главных сложностей считается то, что как мост, так и подходы числятся на балансе муниципалитета, когда же гидротехническое сооружение — собственность ЕВРАЗа.

Теперь начинается работа, нацеленная на проектирование реконструкции плотины на улице Челюскинцев. В течение недели будет обдуманы полученные на совещании предложения, после чего начнут выполняться поставленные задачи. Мост будут делать безопасным для движения по нему любого транспорта.

Мы приступим к реализации проекта после того, как будет завершено строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд,сказал глава города.

Напомним, также помимо ремонта плотны и дорожного полотна на улице Челюскинцев, планируется восстановить мост «Олимпийский» на улице Космонавтов и путепровод на Северном шоссе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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