Скейт-площадка появится в этом году в лесопарке «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле

Скейт-площадка появится в этом году в лесопарке «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле
Скейт-площадка появится в этом году в лесопарке «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:18ОбществоФото: TagilCity.ru
Бетонная скейт-площадка будет возведена в лесопарковой зоне «Пихтовые горы». Администрация рассматривает возможность строительства первого в Нижнем Тагиле боул скейт-парка с углублением по типу чаши.

Изучив интересы юных тагильчан, администрация города приняла решение построить скейт-площадки в лесопарке «Пихтовые горы» и в парке Металлургов, сказал 26 января в рамках пресс-конференции глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Приняли такое решение в процессе обсуждения. Решили сделать две бетонные скейт-площадки аналогичные тем, что находятся на второй набережной рядом с Городским дворцом. На которых ребята могли бы заниматься данным видом спорта. Пообщавшись с ними, увидели, что очень большое количество ребят увлечены этим занятием, поделился Владислав Пинаев.

Также мэрия рассматривает возможность возведения первого в Нижнем Тагиле боул скейт-парка, отличающегося от других углублением в виде чаши. Согласно предварительному проекту, скейт-площадка будет оснащена такими элементами, как фанбокс с пирамидой и гранью, снэйк ран, евро гэп, полубоул, перила через ступени и флэт перила. Разработчики отмечают, что в процессе обсуждения конфигурация объекта может измениться.

TagilCity.ru

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав ПинаевскейтыНижний Тагилскейт-площадка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы