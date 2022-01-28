Скейт-площадка появится в этом году в лесопарке «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле

Изучив интересы юных тагильчан, администрация города приняла решение построить скейт-площадки в лесопарке «Пихтовые горы» и в парке Металлургов, сказал 26 января в рамках пресс-конференции глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Приняли такое решение в процессе обсуждения. Решили сделать две бетонные скейт-площадки аналогичные тем, что находятся на второй набережной рядом с Городским дворцом. На которых ребята могли бы заниматься данным видом спорта. Пообщавшись с ними, увидели, что очень большое количество ребят увлечены этим занятием, поделился Владислав Пинаев.
Также мэрия рассматривает возможность возведения первого в Нижнем Тагиле боул скейт-парка, отличающегося от других углублением в виде чаши. Согласно предварительному проекту, скейт-площадка будет оснащена такими элементами, как фанбокс с пирамидой и гранью, снэйк ран, евро гэп, полубоул, перила через ступени и флэт перила. Разработчики отмечают, что в процессе обсуждения конфигурация объекта может измениться.