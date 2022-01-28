Скейт-площадка появится в этом году в лесопарке «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле

Приняли такое решение в процессе обсуждения. Решили сделать две бетонные скейт-площадки аналогичные тем, что находятся на второй набережной рядом с Городским дворцом. На которых ребята могли бы заниматься данным видом спорта. Пообщавшись с ними, увидели, что очень большое количество ребят увлечены этим занятием, поделился Владислав Пинаев.