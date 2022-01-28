Тагильчане добились возбуждения уголовного дела в отношении туаргента-мошенницы

Тагильчане добились возбуждения уголовного дела в отношении туаргента-мошенницы
Тагильчане добились возбуждения уголовного дела в отношении туаргента-мошенницы
Сегодня, 18:26ОбществоФото: 1MI
Десятки тагильчан, которые пострадали от мошеннических действий турагента Оксаны Забавиной, добились возбуждения уголовного дела. Ранее им дважды было отказано в этом в полиции.

По заявлениям пострадавших следственной частью возбуждено уголовное дело.

Мы все-таки добились возбуждения уголовного дела в отношении Забавиной. Всех заявителей в дальнейшем следователь будет вызывать к себе на допрос, рассказала редакции TagilCity.ru одна из пострадавших Юлия.

Она отметила, что им дважды было отказано в возбуждении уголовного дела. Пострадавшим удалось этого добиться лишь спустя пять месяцев после того, как они обратились в генеральную прокуратуру. Там взяли дело под контроль.

Напомним, турагент Оксана Забавина оставила без денег и отдыха несколько десятков тагильчан. Она брала предоплату за туры, но на самом деле не оформляла их. Кроме того, мошенница печатала поддельные билеты на самолет. В конце августа Забавина перестала выходить на связь и скрылась. Предположительно, она уехала в Санкт-Петербург.

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