Ученые из России нашли внутри графена условия для рождения материи

Ученые из России нашли внутри графена условия для рождения материи
Ученые из России нашли внутри графена условия для рождения материи
Сегодня, 23:04ОбществоФото: фрагмент видео
Лауреаты Нобелевской премии Константин Новоселов и Андрей Гейм обнаружили, что внутри графена возможно создание условий, при которых возле черных дыр и других космических объектов из пустоты вакуума возникает материя.

Как сообщают «Новые известия», это явление принадлежит к астрофизике и физике частиц. Вакуум не может пустовать, доказательством чему служит эффект Швингера.

Сверхмощные электрические или магнитные поля оказывают влияние на вакуум, при этом некоторые пары виртуальных частиц и античастиц рвутся и формируют реальные позитроны и электроны. Таким образом, как считают ученые, идет создание элементов антиматерии в окрестности черных дыр, нейтронных звезд и иных космических объектов, вырабатывающих такие магнитные и электрические поля.

Гейм, Новоселов, Кумар с коллегами провели опыты с очень узкими полосками графена и обнаружили эффект Швингера. Изначально они изучали, как размер такого рода наноструктур, их структура и численность слоев влияют на скорость и траекторию движения электронов внутри графена. Для этого ими прикладывались различные внешние поля к углеродному материалу.

Неожиданно при ряде параметров полей движение электронов запускалось со сверхсветовой скоростью. Этот уникальный эффект возникал по той причине, что при некоторых условиях в графене появлялись новые носители заряда. Физики выяснили, что процесс формирования материи полностью совпадал с появлением материи из-за эффекта Швингера.

В результате исследователи сделали вывод, что конструкции из графена можно использовать для анализа процессов рождения материи.

Нобелевский лауреат Константин Новоселов работает как в Британии, так и в России. Российским бизнесменом Владимиром Потаниным было выделено 500 миллионов рублей для организации лаборатории, где ученый с коллегами приступит к разработке «умных материалов» для нейрокомпьютеров, таким образом, соединяя достижения квантовой физики и биотехнологий. Исследования будут проходить на стыке математики, физики, биологии, психологии.

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