Ученые из России нашли внутри графена условия для рождения материи

Лауреаты Нобелевской премии Константин Новоселов и Андрей Гейм обнаружили, что внутри графена возможно создание условий, при которых возле черных дыр и других космических объектов из пустоты вакуума возникает материя.

Как сообщают «Новые известия», это явление принадлежит к астрофизике и физике частиц. Вакуум не может пустовать, доказательством чему служит эффект Швингера. Сверхмощные электрические или магнитные поля оказывают влияние на вакуум, при этом некоторые пары виртуальных частиц и античастиц рвутся и формируют реальные позитроны и электроны. Таким образом, как считают ученые, идет создание элементов антиматерии в окрестности черных дыр, нейтронных звезд и иных космических объектов, вырабатывающих такие магнитные и электрические поля. Гейм, Новоселов, Кумар с коллегами провели опыты с очень узкими полосками графена и обнаружили эффект Швингера. Изначально они изучали, как размер такого рода наноструктур, их структура и численность слоев влияют на скорость и траекторию движения электронов внутри графена. Для этого ими прикладывались различные внешние поля к углеродному материалу. Неожиданно при ряде параметров полей движение электронов запускалось со сверхсветовой скоростью. Этот уникальный эффект возникал по той причине, что при некоторых условиях в графене появлялись новые носители заряда. Физики выяснили, что процесс формирования материи полностью совпадал с появлением материи из-за эффекта Швингера. В результате исследователи сделали вывод, что конструкции из графена можно использовать для анализа процессов рождения материи. Нобелевский лауреат Константин Новоселов работает как в Британии, так и в России. Российским бизнесменом Владимиром Потаниным было выделено 500 миллионов рублей для организации лаборатории, где ученый с коллегами приступит к разработке «умных материалов» для нейрокомпьютеров, таким образом, соединяя достижения квантовой физики и биотехнологий. Исследования будут проходить на стыке математики, физики, биологии, психологии.

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