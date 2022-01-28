В Тагиле прокуратура начала проверку после издевательств над ребенком с косоглазием

После публикации редакции TagilCity.ru прокуратура начала проверку по факту издевательства над ребенком с косоглазием. Инцидент произошел 9 января в развлекательном центре «Мегалэнд» ТЦ «Депо» в Нижнем Тагиле.

История о том, как дети издевались над еще не говорящим ребенком с косоглазием, была опубликована со слов подписчицы группы «Мамочки Нижнего Тагила» 18 января 2022 года, после чего прокуратура Ленинского района инициировала проверку. Информация к нам поступила без опознавательных лиц. Поручено сотрудникам полиции провести проверочные мероприятия и все-таки установить лиц, причастных к нанесению физических и моральных травм ребенку,рассказал редакции TagilCity.ru прокурор Ленинского района Владимир Мартынов. Напомним, что 9 января в развлекательном центре «Мегалэнд» родители оставили еще не говорящего мальчика с косоглазием. Группа ребят стала обзывать и пинать его, рассказала дочь очевидицы происходящего. Если вы были свидетелем данного случая или знаете лиц, причастных к инциденту, просьба сообщить по номеру телефона +7 (34-35) 49-93-34или на адрес электронной почты pressa@tagilcity.ru.

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