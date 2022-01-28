За обман на 300 тысяч за развал дела задержана адвокат в Екатеринбурге

ФСБ задержала адвоката в Екатеринбурге по делу о коррупции

По делу о коррупции в Екатеринбурге задержана адвокат. Она должна была передать правоохранителям деньги за непроведение следственных действий в отношении подзащитной.

Спецоперация прошла 26 января. Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали юриста Ольгу Каминскую, являющуюся членом адвокатской палаты, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники. Задержанная, по его словам, представляла интересы подзащитной по оному из уголовных дел. Она хотела похитить 300 тысяч обманом. Подзащитная хотела дать ей деньги, чтобы она отдала их полицейским. Последние, в свою очередь, должны были не проводить в отношении нее следственные действия, объяснил собеседник издания. Сама адвокат возможности сделать обещанное не имела и не собиралась ничего выполнять, присвоив деньги себе. Юриста задержали в момент получения денег. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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