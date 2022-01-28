За устроившую ДТП в Асбесте корову ее хозяин выплатит водителю 600 тысяч

С владельца коровы, которая стала причиной ДТП, суд Асбеста взыскал более 600 тысяч рублей ущерба. Авария случилась в июле 2020 года на дороге из Асбеста в поселок Малышева.

Toyota Hiace наехала на корову, которая неожиданно в темное время суток вышла на дорогу. В результате животное погибло на месте, а автомобиль получил повреждения на сумму в 962 тысячи рублей. Сбитая корова принадлежала жителю Асбеста. Она гуляла вместе со стадом, но в какой-то момент отстала от него. Владелец животного пропажи не заметил, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Водитель подал иск в суд с требованием о возмещении полной суммы. Однако и владелец коровы подал иск на 50 тысяч за нравственные страдания после гибели животного, так как корову он растил два года и ее смерть стала потрясением для него. Суд решил, что в аварии виноваты обе стороны, так как владелец животного допустил его нахождение ночью на дороге, а водитель не снизил скорость в зоне действия знака «Дикие животные». В результате в пользу владельца авто были взысканы более 620 тысяч рублей. Второй иск остался без удовлетворения. Только были взысканы расходы на юриста 3,9 тысячи рублей. Пастух не согласился с таким решением и подал апелляцию в Свердловский облсуд. Однако решение было оставлено без изменений.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter