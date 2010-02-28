Нашелся молодой человек, пропавший в январе этого года

Семья забрала его домой, но целую неделю с молодым человеком не было связи. Родственники не хотели чтобы он общался с одногруппниками. Как Данил оказался в монастыре точно не известно. По словам его сестры у Данила была временная потеря памяти и как он там оказался он вспомнить не может. В монастыре все это время он работал. Работа была тяжелая, кормили плохо. Один из жителей Алапаевска узнал молодого человека и позвонил родственникам. Теперь с Данилом все хорошо, он дома. Состояние у него адекватное, за неделю он отдохнул и набрался сил. О том как он там жил рассказывать не хочет. Некоторое время стоял вопрос об его отчислении из НТГСПА так как он не появлялся на учебе 2 месяца и не сдал сессию. Ректор академии Смирнов В. разрешил Данилу остаться. С понедельника молодой человек выходит на учебу.