1 марта на Среднем Урале пройдет День бесплатной юридической помощи

Юристы ответят на все интересующие граждан вопросы, а также помогут в возможных оформлении официальных документов. Адреса центров можно посмотреть на сайте Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России» 29 февраля. Дополнительные сведения можно будет получить по телефону (343)231-69-29.

Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи очень востребованы населением. Каждый раз за ней обращаются несколько тысяч человек, в основном, люди пенсионного возраста. Например, 30 января этого года бесплатные юридические услуги были оказаны более чем двум тысячам человек в 120 пунктах, расположенных в 50 городах области. Основные проблемы, с которыми сталкиваются свердловчане, касаются жилищного права, социального обеспечения, а также оформления наследства.