1 марта на Среднем Урале пройдет День бесплатной юридической помощи
В населенных пунктах Среднего Урала и, в том числе, Свердловской области, откроются временные консультационные центры, специалисты которых проведут бесплатные юридические консультации.
Юристы ответят на все интересующие граждан вопросы, а также помогут в возможных оформлении официальных документов. Адреса центров можно посмотреть на сайте Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России» 29 февраля. Дополнительные сведения можно будет получить по телефону (343)231-69-29.
Мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи очень востребованы населением. Каждый раз за ней обращаются несколько тысяч человек, в основном, люди пенсионного возраста. Например, 30 января этого года бесплатные юридические услуги были оказаны более чем двум тысячам человек в 120 пунктах, расположенных в 50 городах области. Основные проблемы, с которыми сталкиваются свердловчане, касаются жилищного права, социального обеспечения, а также оформления наследства.
По словам губернатора Свердловской области Александра Мишарина, проведение бесплатных юридических консультаций стало хорошей традицией региона. Помимо временных в области работает 16 постоянных консультационных центров, работающих на бесплатной основе. Такие центры открыты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Сысерти, Сухом Логу и Березовском.
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