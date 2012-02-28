BMW показал, как работает двигатель с тройной турбиной

Этот двигатель отличается от обычных турбомоторов наличием электрического турбонагнетателя, который будет использоваться для минимизации турболага. Как известно, в привычной схеме турбина приводится в движение отработавшими газами, что периодически приводит к провалу тяги на низких оборотах, а в схеме, разработанной BMW, место газов в такой ситуации занял электропривод. Согласно обнародованному видеоролику, на низких оборотах первый маленький турбонагнетатель обеспечивает хорошее ускорение, оптимизируя процесс за счет изменяемой геометрии турбины. На средних оборотах активизируется второй турбонагнетатель, который обеспечивает максимальную отдачу крутящего момента. Наконец, на высоких оборотах подключается третья турбина, которая и помогает мотору выдавать полностью все 381 л.с. мощности и 740 Нм крутящего момента. Благодаря такой конструкции седан M550d xDrive разгоняется с места до 100 км/ч за 4,7 с, средний расход топлива составляет 6,3 л на 100 км, а уровень выбросов – 165 г/км. Этот двигатель станет базовой версией для всей линейки автомобилей M Performance Automobiles. Дизельная пятерка стартует в Германии с мая текущего года.