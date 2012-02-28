Эколог ЕВРАЗ ВГОКа награжден государственной наградой

Благодаря профессионализму Ираиды Старковой на ЕВРАЗ ВГОК эффективнореализуется экологическая политика. За последние годы внедрен рядмероприятий, которые позволили значительно снизить выбросы загрязняющихвеществ в окружающую среду, сообщает департамент по связям со СМИЕВРАЗа.

Среди важных экологических мероприятий можно отметить реконструкциюсистем аспирации Лебяжинского аглоцеха и участка дробления известнякаВысокогорского обогатительного цеха с установкой современных рукавныхфильтров. В два раза были снижены выбросы загрязняющий веществ послетого, как комбинат был переориентирован на собственную сырьевую базу

ЕВРАЗ ВГОК активно ведет переработку техногенных образований. Переработка составляет порядка 700 тысяч тонн в год.

В 2010 году Ираида Старкова награждена почетной медалью «Заэкологическую безопасность» от Комитета СФ ФС РФ по природным ресурсам иохране окружающей среды, а также грамотой Свердловского областногокомитета ГМПР «За сотрудничество и социальное партнерство».