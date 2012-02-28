«Этих 600 больше, но их везут, а я еду сам» Тагильчанин едет из Москвы в родной город, чтобы стать наблюдателем на выборах

В Москве общественность активна, и желающих проконтролироватьпроцесс голосования много, рассказал TagilCity.ru Павел. На лекциях для наблюдателей вмосковском университете, которые посещал тагильчанин, ежедневно собиралось по200 человек. В провинции такой активности, конечно, нет, поэтому Павел решил отправиться в свой родной город. Он прошел обучение, получил мандат от штаба МихаилаПрохорова. Наблюдателем он будет на одном из избирательных участковДзержинского района Нижнего Тагила.

Желание стать наблюдателем в родном городе подстегнула новость о митингев поддержку одного из кандидатов, на который в комфортабельном поезде,бесплатно привезли 600 уральских рабочих.

Да, этих 600 больше, но их везут, а я еду сам. Уверен, что я в этомначинании не один. Наверняка есть люди, так же как я решившие поехать инаблюдать в свои регионы написал тагильчанин в открытом письме.

Приводим полный текст письма Павла Чукреева:

Здравствуйте. Меня зовут Павел Чукреев. Мне 28 лет. Родом я из городаНижнего Тагила. С 2006 года живу в Москве. Закончил Школу-студию МХАТ,курс К.А. Райкина. Сейчас работаю в театре «Модерн», снимаюсь в кино,играю в антрепризах, веду театральную студию в обычнойобщеобразовательной школе.

Я, наверно, типичный представитель «Протестного движения», котороевозникло после 4 декабря). До 4-го я политикой не интересовался и был отвсего этого далек. Теперь же посещаю все акции от «Чистых прудов» доавтопробега по Садовому, внимательно слежу за новостями и т.д. Записалсяв наблюдатели. Решил ехать наблюдать в свой родной город Нижний Тагил.Не потому, что мне делать нечего, или деньги лишние есть) Простоподумал, что в Москве наблюдателей будет достаточно, а вот в провинции -сомневаюсь.

Также я сомневаюсь в утверждениях Федеральных СМИ о безоговорочнойподдержке тагильскими рабочими одного из кандидатов!) Вот решил поехать,проверить. Выслушал лекции, добыл мандат от Прохорова (это, кстати,оказалось не так легко), купил билеты и вот готовлюсь в поездке.

Сегодня увидел сообщение в новостях о том, что в Москву везут 600рабочих с Урала в поддержку Путина. Везут за наши деньги, деньгиналогоплательщиков, чтобы создать массовку. Об этом сообщают СМИ(естественно). А я вот за свои кровные, по собственной инициативе, едунаблюдать и бороться за «Честные выборы», и об этом никто не знает,кроме близких и друзей) Обидно как-то стало. Да, этих 600 больше, но ихвезут, а я еду сам. Уверен, что я в этом начинании не один. Навернякаесть люди, так же как я, решившие поехать и наблюдать в свои регионы.

Вот и решил написать в несколько СМИ, которые смотрю и которым доверяю(Вас увы немного))) Может сделать какой-то сюжет, статью, не знаю что…Найти людей, которых не свозят, а которые сами едут, причем в обратномнаправлении) Мне кажется, о таких людях надо говорить. Вот.