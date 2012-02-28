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«Этих 600 больше, но их везут, а я еду сам» Тагильчанин едет из Москвы в родной город, чтобы стать наблюдателем на выборах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Этих 600 больше, но их везут, а я еду сам» Тагильчанин едет из Москвы в родной город, чтобы стать наблюдателем на выборах

28 февраля 2012, 11:09ОбществоОльга
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