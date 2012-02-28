ГИБДД начала прием незаконно оштрафованных водителей

Напомним, накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что направила в адрес начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве представление об устранении нарушений федерального законодательства. Так, в ходе проверки сообщения автомобилиста о нарушении законодательства сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Главного управления МВД России по г. Москве было выяснено, что водители автомобилей, осуществлявших движение на одном из участков Волгоградского проспекта столицы, незаконно привлекались к административной ответственности за превышение скорости. В Генпрокуратуре пояснили, что специальное техническое средство, имеющее функцию фотосъемки, фиксировало нарушение водителями скоростного режима, превышающего 60 км/ч в то время, как на Волгоградском проспекте разрешена скорость 80 км/ч.