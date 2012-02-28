ГИБДД ужесточит экзамен на права

При этом, в отличие от действующих правил, у сдающего не будет права на ошибку. Экзамен на вождение в городе также будет сдаваться по-другому, однако о конкретных изменениях в этой части ничего не сообщается. Известно лишь, что новый порядок предполагает сдачу экзамена на дорогах с различной интенсивностью движения. Помимо процедуры сдачи экзаменов изменения могут коснуться и автошкол. В частности, ученики школ с автоматизированными автодромами получат возможность сдавать теорию и экзамен на площадке лишь один раз - в самой школе. Эти экзамены будут идти в зачет экзамена в ГИБДД, таким образом в ГИБДД ученику придется сдавать только вождение в городе. Как отмечает издание, решение разработать новые правила приема экзаменов на права было принято в связи с тем, что за последние годы ситуация на дорогах в России сильно изменилась, в частности значительно увеличилось количество машин. О том, когда могут вступить в силу новые правила приема экзаменов, ничего не сообщается.