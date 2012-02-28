ГИБДД ужесточит экзамен на права
ГИБДД ужесточит процедуру сдачи экзамена на получение водительских прав, пишет 28 февраля Российская газета. Теоретическая часть экзамена останется прежней (20 вопросов по ПДД), изменения появятся лишь в практической части. Согласно нововведениям, вместо трех элементов из пяти на выбор ученику на площадке придется сдавать четыре обязательных элемента: параллельную парковку, остановку и трогание на подъеме, разворот в ограниченном пространстве и повороты под прямым углом.
При этом, в отличие от действующих правил, у сдающего не будет права на ошибку. Экзамен на вождение в городе также будет сдаваться по-другому, однако о конкретных изменениях в этой части ничего не сообщается. Известно лишь, что новый порядок предполагает сдачу экзамена на дорогах с различной интенсивностью движения. Помимо процедуры сдачи экзаменов изменения могут коснуться и автошкол. В частности, ученики школ с автоматизированными автодромами получат возможность сдавать теорию и экзамен на площадке лишь один раз - в самой школе. Эти экзамены будут идти в зачет экзамена в ГИБДД, таким образом в ГИБДД ученику придется сдавать только вождение в городе. Как отмечает издание, решение разработать новые правила приема экзаменов на права было принято в связи с тем, что за последние годы ситуация на дорогах в России сильно изменилась, в частности значительно увеличилось количество машин. О том, когда могут вступить в силу новые правила приема экзаменов, ничего не сообщается.
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