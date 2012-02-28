К 2025 году Россия догонит развитые страны по уровню автомобилизации
Россия к 2025 году должна сравняться по обеспеченности населения автомобилями с нынешними показателями таких развитых стран, как Япония, Франция и Великобритания, сообщает Автостат со ссылкой на руководителя аналитического отдела Pricewaterhouse Coopers в России Леонида Костромы. На сегодняшний день Россия по уровню автомобилизации населения находится примерно на том же уровне, что Бразилия, опережая при этом Китай и Индию, а также такие страны Восточной Европы, как Словакия и Украина. По оценкам аналитиков, к 2025 году на 1000 человек в России будет приходиться 400 автомобилей, а уровень дохода на душу населения, при котором будет достигнуто насыщение рынка, составит 25 тысяч долларов.
В то же время автопарки развитых стран будут расти значительно медленнее в силу высокой автомобилизации населения и насыщенности автомобильных рынков. Более того, в странах Европы, в Японии и США сейчас наблюдается обратный процесс - деавтомобилизация. Иными словами, уровень обеспеченности населения автомобилями в развитых странах снижается, в частности, из-за увеличения расходов на владение и обслуживание автомобилей (включая рост цен на бензин, страховые издержки и увеличение платных парковок). Показательно, что результаты исследования потребительских предпочтений молодого населения США и Европы подтвердили гипотезу о том, что интерес молодежи к автомобилям снижается. Так, доля американских потребителей, считающих автомобиль обязательным приобретением, снизилась с 93% в 1996 году до 86% в 2010-м. Эти тенденции пока не характерны для России, но совсем не стоит исключать, что в крупных городах уже через некоторое время мы сможем наблюдать схожие изменения, - отмечает эксперт.
Фото: ntv.ru