К 2025 году Россия догонит развитые страны по уровню автомобилизации

В то же время автопарки развитых стран будут расти значительно медленнее в силу высокой автомобилизации населения и насыщенности автомобильных рынков. Более того, в странах Европы, в Японии и США сейчас наблюдается обратный процесс - деавтомобилизация. Иными словами, уровень обеспеченности населения автомобилями в развитых странах снижается, в частности, из-за увеличения расходов на владение и обслуживание автомобилей (включая рост цен на бензин, страховые издержки и увеличение платных парковок). Показательно, что результаты исследования потребительских предпочтений молодого населения США и Европы подтвердили гипотезу о том, что интерес молодежи к автомобилям снижается. Так, доля американских потребителей, считающих автомобиль обязательным приобретением, снизилась с 93% в 1996 году до 86% в 2010-м. Эти тенденции пока не характерны для России, но совсем не стоит исключать, что в крупных городах уже через некоторое время мы сможем наблюдать схожие изменения, - отмечает эксперт.