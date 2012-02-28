Как выбрать посуду?

Искать и покупать посуду на кухню - одно из интереснейших занятий для каждой хозяйки: сковородки, кастрюли, судочки, соусники, формы для выпечки, пластмассовые контейнеры, емкости и мисочки… Выбор воистину громаден, и порой, зайдя в магазин, можно смутиться от изобилия красивых форм предлагаемой кухонной утвари. Впрочем, следует помнить, что к выбору посуды надо подходить, исходя из оценки двух весомых характеристик: практичности и защищенности. А это, прежде всего, находится в зависимости от технологий, которые были использованы при изготовлении.

Сегодня можно встретить и самые распространенные материалы, и довольно необычные. Например, уже не редкость на рабочем столе обычной хозяйки - керамические ножи.

Наиболее часто для производства кухонной утвари используется высококачественная сталь (эмалированная или же нержавеющая), алюминий (с антипригарным покрытием или же специализированные дюралевые сплавы), чугун, жаропрочное стекло, керамика и пластик.

Железная посуда славится легкостью, простотой в уходе и удовлетворительными теплопроводными свойствами. Нержавейка выдерживает высокие температуры и нечувствительна к механическим повреждениям. В описании кастрюль из нержавеющей стали встречается маркировка «18/10». Это означает, что емкость сделана из сплава, включающего в себя 18% хрома и 10% никеля, что считается оптимальным для обеспечения защиты от ржавчины.

Посуда из эмалированной стали сможет применяться для готовки исключительно до того времени, покуда эмалевое покрытие остается целым. Как только появляются сколы или трещины, следует прекратить пользоваться такой кастрюлей: это просто опасно.

Из чугуна производятся казаны и сковороды. Чугун долго держит тепло, поэтому в таких сковородах получается вкусный плов или рагу.

Сковородки и ковши из дюралевых сплавов дешевые и хорошо пропускают тепло. К сожалению, без специального антипригарного покрытия пользоваться ими невозможно - все пригорает. Зато при качественном покрытии дюралевая сковорода может прослужить верой и правдой много лет.

Керамика – это глина, определенным образом подвергнутая обработке. Глиняная посуда довольно непрочная и дорогая, но это компенсируется очевидным плюсом: керамика – экологически чистый материал, который человечество использует уже много лет. Наши предки готовили в глиняных горшках в русской печи. То же самое можно сказать о жаропрочном стекле, правда, в отличие от керамики, стекло куда прочнее.