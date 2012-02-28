Компания Kia рассекретила флагманский заднеприводный седан
28 февраля 2012, 08:12ОбществоРОман БОТов
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Компания Kia распространила первые официальные фотографии флагманского заднеприводного седана, который в Южной Корее будет называться K9. На местном рынке новинка появится летом текущего года и дополнит линейку моделей с индексом K – K5 (Optima) и K7 (Cadenza). Как планируется назвать бизнес-седан в других стран производитель объявит позднее.
Представители Kia показали только фотографии новой модели, не сообщив никакой детальной информации о ней. По предварительным данным, флагман южнокорейской компании будет построен на заднеприводной платформе седана Hyundai Genesis с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажкой сзади. Ожидается, что Kia K9 будет предлагаться с тремя бензиновыми двигателями: с 333-сильным шестицилиндровым мотором объемом 3,8 литра, 4,6-литровой «восьмеркой» мощностью 385 лошадиных сил, а также с 429-сильным пятилитровым агрегатом V8 с непосредственным впрыском топлива и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Когда новинка выйдет на другие рынки пока не сообщается.
Фото Kia
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