Компания Kia рассекретила флагманский заднеприводный седан

Представители Kia показали только фотографии новой модели, не сообщив никакой детальной информации о ней. По предварительным данным, флагман южнокорейской компании будет построен на заднеприводной платформе седана Hyundai Genesis с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажкой сзади. Ожидается, что Kia K9 будет предлагаться с тремя бензиновыми двигателями: с 333-сильным шестицилиндровым мотором объемом 3,8 литра, 4,6-литровой «восьмеркой» мощностью 385 лошадиных сил, а также с 429-сильным пятилитровым агрегатом V8 с непосредственным впрыском топлива и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Когда новинка выйдет на другие рынки пока не сообщается.