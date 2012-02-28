Московские электрозаправки объединили в сеть
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) открыла первую очередь сети автозаправок для электрокаров, сообщает 28 февраля радио Вести ФМ. Единая система будет при помощи специального программного обеспечения управлять всеми электрозаправками, появляющимися в Москве и области. Пока сеть объединяет три точки подзарядки на улицах города: на улицах Садовническая, Нижняя Красносельская и на Дербеневской набережной.
В апреле к сети добавятся еще две точки: во втором Павелецком проезде и на Голубинской улице. МОЭСК планирует до конца года создать в Москве и области 28 заправок для электротранспорта. По данным генерального директора МОЭСК Андрея Коновалова, с заправками правительства Москвы и ряда независимых операторов их может было около сотни. До 1 июля зарядка электромобилей будет бесплатной. 15 зарядных станций для электромобилей будут рассчитаны на 8-10 часов зарядки, десять - на 4-5 часов, и три - на 20-30 минут зарядки. Если в перспективе 5-7 лет в Москве появятся 50-60 тысяч автомобилей, то это будет приемлемая и осязаемая для нас нагрузка, в том числе, и с точки зрения регулирования энергосистемы, - передают РИА Новости слова Коновалова. Проект является пилотным для компании: в ближайшие три года компания не рассчитывает на его окупаемость. Сумма инвестиций, необходимая для развертывания полноценной сети автозаправок сейчас оценивается в диапазоне от полутора до двух миллиардов рублей. В октябре 2011 года заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Юрий Мазикин заявлял, электрозаправки могут быть размещены на перехватывающих парковках, которые планируется построить в Москве. 21 ноября 2011 года компания РОЛЬФ Импорт, единственный продавец электрокаров в России, открыла первую электрозаправку в Москве на территории бизнес-центра Новоспасский Двор. Вторая заправка для электромобилей появилась Москве 27 декабря 2011 года на улице Садовнической, и стала совместным проектом Московской объединенной электросетевой компании и РОЛЬФ Импорт. По данным агентства Автостат, продажи электромобилей в России начались в октябре 2011 года. Пока на рынке представлена единственная модель: Mitsubishi i-MiEV. На начало января 2012 года россияне купили 41 электрокар.
Фото РИА Новости, Александр Уткин