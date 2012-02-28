Московские электрозаправки объединили в сеть

В апреле к сети добавятся еще две точки: во втором Павелецком проезде и на Голубинской улице. МОЭСК планирует до конца года создать в Москве и области 28 заправок для электротранспорта. По данным генерального директора МОЭСК Андрея Коновалова, с заправками правительства Москвы и ряда независимых операторов их может было около сотни. До 1 июля зарядка электромобилей будет бесплатной. 15 зарядных станций для электромобилей будут рассчитаны на 8-10 часов зарядки, десять - на 4-5 часов, и три - на 20-30 минут зарядки. Если в перспективе 5-7 лет в Москве появятся 50-60 тысяч автомобилей, то это будет приемлемая и осязаемая для нас нагрузка, в том числе, и с точки зрения регулирования энергосистемы, - передают РИА Новости слова Коновалова. Проект является пилотным для компании: в ближайшие три года компания не рассчитывает на его окупаемость. Сумма инвестиций, необходимая для развертывания полноценной сети автозаправок сейчас оценивается в диапазоне от полутора до двух миллиардов рублей. В октябре 2011 года заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Юрий Мазикин заявлял, электрозаправки могут быть размещены на перехватывающих парковках, которые планируется построить в Москве. 21 ноября 2011 года компания РОЛЬФ Импорт, единственный продавец электрокаров в России, открыла первую электрозаправку в Москве на территории бизнес-центра Новоспасский Двор. Вторая заправка для электромобилей появилась Москве 27 декабря 2011 года на улице Садовнической, и стала совместным проектом Московской объединенной электросетевой компании и РОЛЬФ Импорт. По данным агентства Автостат, продажи электромобилей в России начались в октябре 2011 года. Пока на рынке представлена единственная модель: Mitsubishi i-MiEV. На начало января 2012 года россияне купили 41 электрокар.