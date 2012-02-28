МВД РФ: в России в прошлом году увеличилась смертность на дорогах
Глава российской Госавтоинспекции Виктор Нилов подверг критике подчиненных за возросшую в прошедшем году смертность на дорогах и пешеходных переходах, сообщает Интерфакс. Руководитель дорожной полиции отметил, что состояние аварийности на территории РФ по итогам 2011 года свидетельствует о том, что меры, принимаемые в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, не достигают желаемых результатов. По данным главка, при незначительном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий и числа раненых в них людей, количество погибших возросло на 5,2%.
Возрастает число погибших участников дорожного движения. По мнению Виктора Нилова, наибольшее их количество происходит по причине выезда на полосу встречного движения. Руководителям ГИБДД субъектов поручено проанализировать ситуацию у себя в регионе и продумать пути ее решения. Отмечается, что в прошедшем году погибли 8,8 тыс. пешеходов и почти 62 тыс. ранены. При рассмотрении практически каждого третьего происшествия, по данным ГИБДД, выявляются недостатки в обустройстве переходов, в частности, недостаточное, отсутствующее или неисправное освещение, из-за которого совершается каждый пятый наезд на пешехода, отмечают в ГУОБДД. Негативную тенденцию констатируют в Госавтоинспекции и в сфере детского травматизма на дорогах. В январе зафиксировано более одной тысячи происшествий с участием детей и подростков, в результате которых 53 ребенка погибли и свыше тысячи получили ранения. При этом в полиции отмечают, что рост количества таких происшествий отмечается в каждом втором субъекте РФ.
Фото: vesti.ru