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МВД РФ: в России в прошлом году увеличилась смертность на дорогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МВД РФ: в России в прошлом году увеличилась смертность на дорогах

28 февраля 2012, 07:57ОбществоРОман БОТов
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