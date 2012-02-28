МВД РФ: в России в прошлом году увеличилась смертность на дорогах

Возрастает число погибших участников дорожного движения. По мнению Виктора Нилова, наибольшее их количество происходит по причине выезда на полосу встречного движения. Руководителям ГИБДД субъектов поручено проанализировать ситуацию у себя в регионе и продумать пути ее решения. Отмечается, что в прошедшем году погибли 8,8 тыс. пешеходов и почти 62 тыс. ранены. При рассмотрении практически каждого третьего происшествия, по данным ГИБДД, выявляются недостатки в обустройстве переходов, в частности, недостаточное, отсутствующее или неисправное освещение, из-за которого совершается каждый пятый наезд на пешехода, отмечают в ГУОБДД. Негативную тенденцию констатируют в Госавтоинспекции и в сфере детского травматизма на дорогах. В январе зафиксировано более одной тысячи происшествий с участием детей и подростков, в результате которых 53 ребенка погибли и свыше тысячи получили ранения. При этом в полиции отмечают, что рост количества таких происшествий отмечается в каждом втором субъекте РФ.