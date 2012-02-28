Нижнетагильская колония покупает заключенным сливочное мороженое
28 февраля 2012, 09:54ОбществоОльга
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На сладкое в ИК выделено 70 тысяч рублей. Исправительная колония №6 в Нижнем Тагиле решила порадовать заключенных мороженым. Пенитенциарное учреждение закупает сладкий товар на сумму почти в 70 тысяч рублей. Тендер выложен на сайте госзакупок.
Согласно условиям контракта, поставщик должен поставить сливочноемороженое в вафельных стаканчиках размером 10 294 (десять тысяч двестидевяносто четыре) штуки. Мороженое должно иметь жирность не менее 10% ивес не меньше 70 грамм в одном стаканчике.
Похоже, что издалека мороженое везти не придется. В тендере рассматривается продукция нижнетагильских производителей.
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