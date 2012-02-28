Нижнетагильская колония покупает заключенным сливочное мороженое

Согласно условиям контракта, поставщик должен поставить сливочноемороженое в вафельных стаканчиках размером 10 294 (десять тысяч двестидевяносто четыре) штуки. Мороженое должно иметь жирность не менее 10% ивес не меньше 70 грамм в одном стаканчике.