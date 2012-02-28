Первый кроссовер Bentley станет первым же гибридом

Как рассказал агентству Automotive News Europe глава компании Вольфганг Дюрхаймер с оговоркой, звучащей как, если мы все же выпустим кроссовер, компания надеется продавать по 3,5-5 тысяч внедорожных люксовых машин ежегодно. Всего за жизненный цикл модели, по прогнозам руководства, должно быть реализовано 25 тысяч внедорожников. Прототип первого кроссовера, как отмечалось ранее, должен дебютировать на автосалоне в Женеве. Если родительская компания Volkswagen одобрит проект, то серийный вариант будет выпущен на рынок в течение трех лет. Окончательное решение будет принято до конца текущего года. Если мы решим выпускать этот автомобиль, то мы хотим отдать ему первую в истории компании гибридную силовую установку с возможностью зарядки от розетки, - добавил Дюрхаймер. В апреле на арену выйдет еще один люксовый кроссовер из большой семьи Volkswagen. Его автором станет бренд Lamborghini, а премьера новинки запланирована на автосалон в Пекине. Еще один игрок в этом сегменте, бренд Maserati, принадлежащий концерну Fiat, уже представил свой прототип кроссовера Kubang. Серийная модель должна появиться на рынке в 2013 году. В настоящее время одним из самых дорогих кроссоверов является Porsche Cayenne. Автомобиль, несмотря на пессимистичные прогнозы, очень успешно стартовал на рынке. Именно оглядываясь на его результаты, в нишу люксовых кроссоверов потянулись и другие автопроизводители.