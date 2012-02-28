Самовар: ретро чаепитие

Зародившись в далеком Китае, чай со временем распространился по всемумиру и стал одним из самых популярных напитков. Во многих странахпоявились даже собственные чайные традиции. Не стала исключением иРоссия. Для приготовления этого ароматного и очень полезного напиткадаже был придуман особый прибор — самовар.

Разумеется, сегодня в каждой семье есть электрический чайник, стеклянный или из нержавеющей стали, оснащенный множеством полезных функций изначительно облегчающий жизнь домочадцев. Однако иногда так хочетсяокунуться в атмосферу старины и насладиться чаепитием в стиле ретро.Купить самовар сегодня не составит труда. На рынке представлены какизделия массового производства, так и творения частных мастеров.Зачастую при выборе покупатели обращают внимания на его внешний вид,забывая, что и технические характеристики прибора не менее важны.

Самовары бывают электрические, угольные и комбинированные. Первые, посути, ничем не отличаются от обычного электрического чайника. Внутриприбора установлен нагревательный элемент, который питается отэлектрической сети. Такая разновидность больше подойдет для городскойквартиры. А вот счастливые обладатели частного дома вполне могутпозволить себе приобрести угольный самовар. Конечно, с ним будет гораздобольше возни, придется закупать топливо и научиться контролироватьтягу. Однако знатоки чайного дела утверждают, что чай, приготовленный вугольном самоваре, имеет ни с чем не сравнимый особый аромат и вкусдыма. Комбинированные самовары работают как на электричестве, так и науглях и стоят гораздо дороже.