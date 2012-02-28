Самовар: ретро чаепитие
Самовары снова входят в моду. Сегодня на рынке можно встретить как самые обычные, так и антикварные экземпляры. Выбирать самовар нужно с умом. Несколько советов помогут не ошибиться с выбором.
Зародившись в далеком Китае, чай со временем распространился по всемумиру и стал одним из самых популярных напитков. Во многих странахпоявились даже собственные чайные традиции. Не стала исключением иРоссия. Для приготовления этого ароматного и очень полезного напиткадаже был придуман особый прибор — самовар.
Разумеется, сегодня в каждой семье есть электрический чайник, стеклянный или из нержавеющей стали, оснащенный множеством полезных функций изначительно облегчающий жизнь домочадцев. Однако иногда так хочетсяокунуться в атмосферу старины и насладиться чаепитием в стиле ретро.Купить самовар сегодня не составит труда. На рынке представлены какизделия массового производства, так и творения частных мастеров.Зачастую при выборе покупатели обращают внимания на его внешний вид,забывая, что и технические характеристики прибора не менее важны.
Самовары бывают электрические, угольные и комбинированные. Первые, посути, ничем не отличаются от обычного электрического чайника. Внутриприбора установлен нагревательный элемент, который питается отэлектрической сети. Такая разновидность больше подойдет для городскойквартиры. А вот счастливые обладатели частного дома вполне могутпозволить себе приобрести угольный самовар. Конечно, с ним будет гораздобольше возни, придется закупать топливо и научиться контролироватьтягу. Однако знатоки чайного дела утверждают, что чай, приготовленный вугольном самоваре, имеет ни с чем не сравнимый особый аромат и вкусдыма. Комбинированные самовары работают как на электричестве, так и науглях и стоят гораздо дороже.
Не менее важно определиться с объемом. Но поскольку самовар — этовсе-таки праздничная утварь, которая обычно используется во время приемагостей и застолий, лучше на всякий случай взять прибор побольше. Приэтом важно учесть, что угольные устройства сами по себе габаритнееэлектрических. Перед покупкой необходимо проверить, хорошо ли держитключ воду и не протекает ли самовар. Что касается внешнего вида, тосовременные самовары бывают с медным покрытием, никелированные, латунныеи с художественной росписью. Наиболее просты в уходе никелированные ирасписные. Также существуют и различные формы: конус, цилиндр, шар,желудь. Цена зависит от его объема и типа. Также многие мастерапредоставляют такую услугу, как восстановление старых или антикварныхсамоваров. Разумеется, такие изделия ценятся намного выше, чтоотражается на их стоимости. Они могут стать отличным подарком илиукрасить собой интерьер кухни или гостиной.