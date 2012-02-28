Тагильчанину-участнику Советско-Финской и Великой Отечественной войн вручили медаль «70 лет битвы за Москву»

В связи с 70-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков, участники героической обороны Москвы ко Дню защитника Отечества повсеместно награждаются юбилейными медалями. В Дзержинском районе этой награды был удостоен ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Павел Францевич Оржешек.

Памятную медаль фронтовику вручили на дому 25 февраля. Павел Оржешек был участником советско-финской войны, служил в Румынии, а в начале Великой Отечественной воевал в 31-й танковой бригаде на Западной Украине. В июне 1941 года армадой немецких бомбардировщиков были разгромлены войска на советской границе.

На нашу воинскую часть под Чертково налетели немецкие самолёты-истребители. Так что 22 июня в 6 часов утра мы уже воевали. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями, и нам пришлось отступать рассказывает о первом боевом дне войны Павел Францевич.

В октябре 1941 года 31-я танковая бригада была передислоцирована в Кубинку, затем в город Владимир, а осенью 1941 года получила приказ сосредоточиться под Москвой.

Самый тяжёлый бой был в деревне под Волоколамском Московской области. Наши солдаты взрывали склады с вражескими боеприпасами. Я подбежал к дому, где находились фашисты, и бросил в окно гранату. Раздался взрыв. Те из немцев, кто уцелел, выбежали из дома и вступили с нами в рукопашную схватку. Во время боя нас обстреливали из пулемётов. Меня ранило осколком разорвавшейся гранаты вспоминает ветеран.

После госпиталя старшего сержанта Павла Оржешека направили в Нижний Тагил, назначили помощником командира взвода 19-го учебного танкового полка. После окончания войны он служил в Монголии. Трудовой стаж ветерана насчитывает более 40 лет, большую часть из которых он проработал начальником цеха строительного предприятия «Трест № 88». Принимал активное участие в создании Музея памяти и славы Треста. С 1993 года Павел Францевич состоит на надомном обслуживании в центре «Золотая осень».

У Павла Францевича 22 награды, но самая дорогая из них – медаль «За отвагу». Среди фронтовиков она особо ценится, поскольку ею награждали исключительно за храбрость, проявленную в бою. Эта медаль стала не только знаком отличия, но и символом любви к родной Отчизне, ведь именно стойкость и мужество её преданных сыновей и послужили решающим фактором в достижении победы над захватчиками в битве за родную столицу.

Фото с официального сайта Нижнего Тагила.