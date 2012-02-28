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Тагильчанину-участнику Советско-Финской и Великой Отечественной войн вручили медаль «70 лет битвы за Москву»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанину-участнику Советско-Финской и Великой Отечественной войн вручили медаль «70 лет битвы за Москву»

28 февраля 2012, 13:34ОбществоВалерия Лошкарева
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