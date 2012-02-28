Тагильские призывники реже других свердловчан уклоняются от армии
28 февраля 2012, 10:42Общество
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По словам военного комиссара Свердловской области Игоря Лямина, в Нижнем Тагиле, Железнодорожном и Верх-Исетском районах Екатеринбурга, а также в городе Асбесте призывы в 2011 году прошли наиболее дисциплинированно.
Несмотря на это, основной проблемой военкоматов в области в 2012 году остаются уклонисты. Лямин отметил, что к текущему месяцу число призывников, не желающих идти в армию, достигло 9 тысяч человек. Это большое количество, если учесть, что за весь 2011 год было призвано, согласно нормам, немногим более 10 тысяч свердловчан. При этом, какутверждает областной военный комиссар, в этом году норма по призыву будет больше, чем в прошлом.
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