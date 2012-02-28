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Такой солнечной зимы не было давно! Антициклон 2 месяца не пускал снег в Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Такой солнечной зимы не было давно! Антициклон 2 месяца не пускал снег в Тагил

28 февраля 2012, 08:49ОбществоОльга
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