Такой солнечной зимы не было давно! Антициклон 2 месяца не пускал снег в Тагил
28 февраля 2012, 08:49ОбществоОльга
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Два месяца антициклон не пускал в Нижний Тагил снег. Но с приходом весеннего тепла на Урал придут и снегопады, рассказала ИА «Все новости» главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.
Большую часть календарной зимы над Уралом находился антициклон, которыйне пускал атмосферные фронты на территорию региона. Так долго антициклонна Урале еще не задерживался, отметила Галина Шепоренко.
Январь и февраль на Урале были солнечными и морозными. Март, по мнениюметеорологов, будет другим – солнце тагильчане из-за облачности иснегопадов увидят не часто. Зато огромных перепадов температур уже неожидается – ночью столбик термометра не опустится ниже отметки в -15градусов, а днем ждем оттепели до +2.
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