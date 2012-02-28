Такой солнечной зимы не было давно! Антициклон 2 месяца не пускал снег в Тагил

Большую часть календарной зимы над Уралом находился антициклон, которыйне пускал атмосферные фронты на территорию региона. Так долго антициклонна Урале еще не задерживался, отметила Галина Шепоренко.

Январь и февраль на Урале были солнечными и морозными. Март, по мнениюметеорологов, будет другим – солнце тагильчане из-за облачности иснегопадов увидят не часто. Зато огромных перепадов температур уже неожидается – ночью столбик термометра не опустится ниже отметки в -15градусов, а днем ждем оттепели до +2.