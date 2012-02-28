В августе россияне увидят еще один «бюджетник»

Chevrolet Cobalt, уже продающийся в Бразилии, на российском рынке призван заменить морально устаревший и ушедший под знамена ЗАЗа Lanos. Где будет налажен выпуск бюджетника для нашей страны, пока не ясно. Рассматриваются варианты как сборки в России, так и поставки с завода GM в Узбекистане. Бразильская версия Cobalt оснащается бензиновым двигателем 1.4 литра и механической КПП. Информация о технической начинке отечественной версии станет известна ближе к лету.