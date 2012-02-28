В августе россияне увидят еще один «бюджетник»
28 февраля 2012, 07:44ОбществоРОман БОТов
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В конце лета на Московском международном автосалоне компания Chevrolet представит отечественным покупателям новый бюджетный седан под названием Cobalt. Точная цена новинки пока не определена. По заверениям директора по маркетингу и поддержке продаж GM DAT CIS Александра Мигаля, стоимость автомобиля будет на уровне Renault Logan.
Chevrolet Cobalt, уже продающийся в Бразилии, на российском рынке призван заменить морально устаревший и ушедший под знамена ЗАЗа Lanos. Где будет налажен выпуск бюджетника для нашей страны, пока не ясно. Рассматриваются варианты как сборки в России, так и поставки с завода GM в Узбекистане. Бразильская версия Cobalt оснащается бензиновым двигателем 1.4 литра и механической КПП. Информация о технической начинке отечественной версии станет известна ближе к лету.
Фото: autostat.ru
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