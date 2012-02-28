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В историко-спортивном квесте, организованном для школьников Нижнего Тагила, победу одержал «Горыныч» (фото)
Сюжеты:
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В историко-спортивном квесте, организованном для школьников Нижнего Тагила, победу одержал «Горыныч» (фото)

28 февраля 2012, 12:49ОбществоВалерия Лошкарева
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