В историко-спортивном квесте, организованном для школьников Нижнего Тагила, победу одержал «Горыныч» (фото)

Игра была приурочена ко Дню защитника Отечества, и название у нее было соответсвующее: «Не перевелись еще богатыри на Земле Русской». В ней приняли участие более 120 старшеклассников из 24 школ Нижнего Тагила. Как рассказывает руководитель ФДО Анастасия Киселева, игра была командная, и именно сплочение и организованность групп помогала решать умственные и спортивные задачи, условно поделенные на 11 уровней.

Ребята боролись долго: команда «Горыныч», которой удалось пройти все испытания быстрее других, потратила на прохождение всех уровней 3 ч 28 мин, а «Союз лицейского братства» отстала всего на 10 мин. Другим командам потребовалось еще больше времени для прохождения. Подведение итогов игры ГДДЮТ также сопровождалось небольшими конкурсами.

Дебютная квестовая игра понравилась как ребятам, так и руководителям. Новое развлекательно-развивающее направление в работе со школьниками Нижнего Тагила решено развивать.

Команда моих подопечных была в восторге. Они не скрывают, что задания были подчас очень сложными. Но именно это делало их такими интересными и захватывающими поделилась впечатлениями старшая вожатая МБОУ лицея № 51 Екатерина Нестеркина.

Места среди команд распределились следующим образом:

Гран-при - МБОУ СОШ № 10 «Горыныч»

Дзержинский район

1 место - МБОУ Лицей № 51 Команда «Союз лицейского братства»

2 место - МБОУ СОШ № 36 Команда «Импульс»

3 место - МБОУ СОШ № 4 Команда «4-ая богатырская дивизия»

Ленинский район

1 место - МБОУ СОШ № 50 Команда «School»

2 место - МБОУ СОШ №90 Команда «School»

3 место - МБОУ СОШ № 23 Команда «23 богатыря»

Тагилстроевский район

1 место - МБОУ СОШ № 58 Команда «Святогор»

2 место - МБОУ СОШ № 40 Команда «Школа»

2 место - МБОУ СОШ № 5 Команда «Shock»

3 место - МБОУ СОШ № 69Команда «Легион»