В конце марта в Москве выберут самых очаровательных детей страны

Конкурс проводится компанией «Art & Fashion» в Москве вот уже в пятый раз. Ежегодно он собирает более50участников, девочек и мальчиков в возрасте от 4 до 16 лет, из различных городов нашей страны. Целями этого состязания организаторысчитают выявление талантливых детей, а также определение участников,способных достойно представлять Россию на различных Международных конкурсахи фестивалях красоты и талантов.

В этом году в состав жюриприглашеныизвестные представители шоу-бизнеса и fashion-индустрии, такие как великий российский дизайнер Вячеслав Зайцев,известный скаут- и кастинг-директор шоу «Топ-модель по-русски» Алекс Васильев, певец и актерПьер Нарцисс, композитор и певец Доминик Джокер и многие другие известные люди страны.

Как рассказывают организаторы мероприятия, победительница «Мини-мисс Россия» получит эксклюзивную корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями. Мини-мистер Россия будет награжден золотым медальоном с драгоценными камнями. Корона и медальон изготавливаются специально для этого конкурса.

Конкурс проводится в России уже много лет. Ежегодно, за два месяца до его старта на сайтахwww.минимиссроссия.рф и minimissrussia.ru организуется интернет-голосование, в котором все желающие могут отдать предпочтение тому или другому участнику.