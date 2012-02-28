Весной подорожают бензин и турпутевки

Поэтому, предупреждают финансисты, сбережения надо хранить в разных валютах, а кредиты брать в той, в которой получаете зарплату.

Рекордсменом по росту цен весной этого года, похоже, станет бензин. В январе этого года министр энергетики Сергей Шматко проговорился: власти надавили на нефтяников - и те обещали не повышать цены на бензин до середины марта. Мясо, напротив, дорожать не будет, полагают эксперты. То же ждет и молоко.

Стоимость молочки вряд ли будет расти. Цены на молоко даже могут немного снизиться. Объясняется это просто. Ближе к лету в отрасли начинает действовать сезонный фактор. Появляется избыточное предложение молока. Поэтому производители вынуждены снижать цены. Но до потребителя эти скидки обычно не доходят. Всю разницу оставляет себе розница констатирует Татьяна Рыбалова, эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка.