Автомобильный завод Volkswagen в Калуге прекращает производство Skoda Fabia
28 февраля 2014, 10:46ОбществоРОман БОТов
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Калужский автомобильный завод Volkswagen прекращает производство Skoda Fabia. На освободившихся производственных площадях планируется запуск лифтбека Skoda Rapid.
Как было заявлено ранее, в планах у компании Skoda к концу года начать продажи новой Fabia . Ее премьерный показ состоится на Женевском автосалонев начале марта. А вот будут ли в России новые Фабии родом из Калуги, пока неизвестно. По словам некоторых аналитиков, того количества моделей Fabia, находящихся сейчас на складах завода и в дилерских центрах, должно хватить минимум на полгода. И брешь в модельном ряду к тому моменту должен залатать собой Rapid.
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