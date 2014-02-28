Автомобильный завод Volkswagen в Калуге прекращает производство Skoda Fabia

Как было заявлено ранее, в планах у компании Skoda к концу года начать продажи новой Fabia . Ее премьерный показ состоится на Женевском автосалонев начале марта. А вот будут ли в России новые Фабии родом из Калуги, пока неизвестно. По словам некоторых аналитиков, того количества моделей Fabia, находящихся сейчас на складах завода и в дилерских центрах, должно хватить минимум на полгода. И брешь в модельном ряду к тому моменту должен залатать собой Rapid.