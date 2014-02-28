Концепт нового MINI Clubman покажут в Женеве

Описывая идею новой модели, главный дизайнер концерна BMW Адриан ван Хойдонк говорит: «MINI Clubman Concept демонстрирует развитие модели MINI Clubman: больше пространства в салоне, более качественные материалы, поддерживающие атмосферу премиум-класса, и при этом — все те же дерзость, функциональность и яркий стиль, присущие автомобилям MINI. Проще говоря, еще больше автомобиля, еще больше MINI».

Динамичный характер MINI Clubman Concept подчеркивается короткими свесами и длинной колесной базой. Фирменные воздухозаборники в передней части, объединяющие в себе также ножки зеркал заднего вида и повторители указателей поворота, имеют продолговатую форму, перекликающуюся с двумя электрическими механизмами открывания дверей. Они выполнены на одном уровне с дверными панелями и образуют линию, проходящую вдоль всей боковой части до задних дверных ручек. Расположенная чуть выше хромированная полоса, опоясывающая автомобиль по кругу, отделяет нижнюю часть автомобиля от его остекления и крыши в фирменном стиле MINI. Эта так называемая «поясная линия» окружает весь салон, еще сильнее подчеркивая узнаваемый внешний вид MINI. Еще одним ярким элементом боковой части, несомненно, являются 19-дюймовые легкосплавные диски. MINI Clubman Concept — это первый MINI, оснащенный боковыми воздуховодами AirBreather. Сложный двойной спойлер на крыше включает в себя интегрированный между двумя рабочими поверхностями дополнительный стоп-сигнал в стиле гоночных машин «Формулы-1».