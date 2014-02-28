Концепт нового MINI Clubman покажут в Женеве
На Женевском автосалоне компания MINI продемонстрирует концепт MINI Clubman следующего поколения. Автомобиль стал длиннее на 26 сантиметров и шире аж на 17 сантиметров. Габариты нынешнего поколения Clubman достаточно скромные, дополнительная длина и полнота в боках его испортить не должны.
Концепт получился сполне стандартных средних размеров: 4223х1844х1450 мм. Резких прыжков в дизайне во внешности новинки не наблюдается, Clubman остался узнавает, как представитель MINI.
Описывая идею новой модели, главный дизайнер концерна BMW Адриан ван Хойдонк говорит: «MINI Clubman Concept демонстрирует развитие модели MINI Clubman: больше пространства в салоне, более качественные материалы, поддерживающие атмосферу премиум-класса, и при этом — все те же дерзость, функциональность и яркий стиль, присущие автомобилям MINI. Проще говоря, еще больше автомобиля, еще больше MINI».
Динамичный характер MINI Clubman Concept подчеркивается короткими свесами и длинной колесной базой. Фирменные воздухозаборники в передней части, объединяющие в себе также ножки зеркал заднего вида и повторители указателей поворота, имеют продолговатую форму, перекликающуюся с двумя электрическими механизмами открывания дверей. Они выполнены на одном уровне с дверными панелями и образуют линию, проходящую вдоль всей боковой части до задних дверных ручек. Расположенная чуть выше хромированная полоса, опоясывающая автомобиль по кругу, отделяет нижнюю часть автомобиля от его остекления и крыши в фирменном стиле MINI. Эта так называемая «поясная линия» окружает весь салон, еще сильнее подчеркивая узнаваемый внешний вид MINI. Еще одним ярким элементом боковой части, несомненно, являются 19-дюймовые легкосплавные диски. MINI Clubman Concept — это первый MINI, оснащенный боковыми воздуховодами AirBreather. Сложный двойной спойлер на крыше включает в себя интегрированный между двумя рабочими поверхностями дополнительный стоп-сигнал в стиле гоночных машин «Формулы-1».
Распашные двери в задней части концепта можно смело назвать эталоном функциональности. Дизайн салона выполнен в духе всех концептуальных моделей, футуристично и броско.