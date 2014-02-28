Мечтаем о квартире.... и покупаем лучшую!

Выбор – наверное, главное и самое частое действие в человеческой жизни. Каждый день и каждое мгновение мы выбираем: чай или кофе? В цветочек или в полоску? Пообщаться с друзьями или «повисеть» в интернете? Что приготовить на ужин, какое платье надеть, какой сорт капусты купить?



Однако, бывает, что мы сами не знаем, чего хотим… Если речь идёт о каком-то глобальном выборе — например, будущего дома — мы начинаем мечтать и строить себе идеальную картинку… Поговорим сегодня о квартирах и постараемся сделать верный и разумный выбор, основанный на реальных фактах.



РАЙОН

Здесь все зависит от ваших потребностей и настроений — вторичка и новостройки есть практически везде. «Например, если вечером вам не сидится дома, вы любите развлекаться и к тому же работаете в деловой части города – очевидно, что вам идеально подходит центр. Тут, конечно, стоит учитывать, что цены здесь традиционно самые высокие.



ИНФРАСТРУКТУРА

Вместе с квартирой мы покупаем, можно сказать, и удобство расположения нашего дома. Какие социальные пункты будут рядом? Если есть дети — рядом должен быть садик или школа. Пожилые люди — поликлиника, аптеки, продуктовые магазины. Молодежь – фитнес-клубы и модные бутики...



МАТЕРИАЛ СТЕН



Дома и стены греют… Эта фраза имеет не только переносное, но и прямое значение. Важно знать, какой теплоизоляцией обладают стены. А также шумоизоляцией, и на сколько они экологичны.

Ну что, знакомимся с материалами стен.

Весь секрет в технологии строительства. Дома у нас чаще всего могут быть монолитно-каркасными, кирпичными и панельными.

Кирпичное строительство: керамический кирпич сберегает тепло зимой и прохладу летом. Считается, что это наиболее экологичный материал с хорошей теплоизоляцией – так как в его изготовлении использована натуральная глина.

Монолитное строительство: одна из самых современных технологий, по которой строится все больше домов. Стены здания возводятся прямо на строительной площадке. Это значит, что затраты на строительство ниже, а сроки меньше.

Панельное строительство: из железобетонных конструкций, как из конструктора, осуществляют сборку дома. Плюсы – доступность по стоимости, экономия на внутренней отделке: не надо проводить стяжку полов и штукатурку стен, плиты и без того ровные.



ЭТАЖНОСТЬ ДОМА

Какой этаж лучше, нижний, верхний или средний? Однозначного ответа нет. Например, есть любители прекрасного вида из окна высотки и желающие наслаждаться тишиной — на последнем этаже никто не топает над головой. А есть и ярые противники, которые боятся, в первую очередь, сломанного лифта. Также история с первыми этажами, одни любят их за удобство — не нужно высоко подниматься с великом, детской коляской или тяжёлыми сумками из магазина. А другие не переносят болтающиеся у подъезда компании.



ВОЗРАСТ ДОМА

«Старый дом – это, как правило, обжитой район с развитой инфраструктурой, «устоявшиеся» соседи, — рассуждают специалисты по недвижимости компании «Этажи». – Плюсов у нового дома тоже много: чистая свежая квартира, только что выстроенный дом прослужит многие годы, и еще долго не понадобится капитальный ремонт».



ДВОР

Подумайте, важно ли вам открытое сквозное пространство или огороженная территория? Нужна ли детская площадка или спортивный корт. Посмотрите, насколько ваш будущий двор «зеленый».



ПАРКОВКА

Просторная парковка — это здорово! Даже если у вас нет машины, наверняка, она есть у кого-то из ваших гостей. А кто-то, наоборот, любит, чтобы места для машин во дворе было поменьше: больше «пешеходной свободы», меньше выхлопных газов.



ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ПОДЪЕЗД

Важно – много ли квартир расположено на этаже, есть ли места для кладовок, колясок. Чем чище подъезд – тем приятнее.



ДОМОФОН

Домофон или кодовый замок есть практически во всех домах, их отсутствие сегодня скорее удивит.



СОСЕДИ

Многие риэлторы заранее знакомятся с соседями. Спросим специалиста по недвижимости Евгения Постникова : “Понятно, что, чем больше квартир на лестничной площадке, тем больше соседей. Кто-то предпочитает видеть среди них пожилых людей – просто потому, что они тихие и не будут доставлять беспокойств. Кому-то важно, чтобы по соседству жила семья – можно «дружить квартирами», вместе будут расти дети. Молодым и веселым, наверняка, понравится, если соседи будут такие же компанейские”. Обязательно выясните с своим риэлтором этот вопрос.



ВИД ИЗ ОКНА

Кстати, не такая уж маловажная деталь. Есть семьи, которые выбирают квартиру с окнами, в которых они могут видеть парковку и “проверять” свою машину. Кто-то хочет наблюдать, как ребёнок идёт в школу, или смотреть как малыш играет на детской площадке.

Есть те, кто не переносит шума дорог или ему мешают ветки деревьев, заслоняющие дневной свет.



СОЛНЕЧНАЯ ИЛИ ТЕНЕВАЯ СТОРОНА

Кстати, о свете и тени. Может быть, вы «жаворонок» и мечтаете просыпаться от льющихся в окно лучей солнца… а если «сова» — наверняка предпочтете тень, чтобы солнце не мешало спать подольше.



ПЛАНИРОВКА

Если ремонт в квартире сделать можно, то вот планировку изменить уже сложнее. Так что выбирайте сразу нужную: обособлены ли комнаты друг от друга или есть смежные, совмещен ли санузел, какой площади кухня?



ПАРАМЕТРЫ КВАРТИРЫ

№1. Входная дверь.

Проверим ход замка – как открывается и закрывается дверь? Если ровно установлено дверное полотно и нет ли щелей — прекрасно.

№2. Стены и пол.

Осмотрим стены и пол. На них возможны лишь нитеобразные микротрещины – это реакция на изменение влажности при высыхании материалов и реакция на усадку дома. Увидели? Фиксируем. На стенах и полу не должно быть вмятин, неровностей, кусков проводов или арматуры.

№3. Коммуникации – электричество, отопление и водоснабжение.

Берём с собой электроприбор с индикатором, например, мобильный телефон с зарядным устройством, и с его помощью проверяем работоспособность всех розеток и выключателей. Заглянем в санузел: согласно строительным нормам, на стене или потолке должен быть установлен осветительный прибор, закрытый плафоном, то есть защищенный от влаги.

Проверьте стояки, приборы отопления, полотенцесушители, краны на предмет возможного протекания. В перекрытиях (пол и потолок) должны быть закрыты сквозные отверстия в местах, где расположены стояки.

№4. Пластиковые окна.

Откроем до конца все ручки, проверим окна на предмет щелей, осмотрим стеклопакеты – нет ли трещин и царапин? Заглянем под подоконник — не дует ли? Откосы смотрим на предмет промерзания (пока ещё морозы) и плесени.

№5. Вентиляция.

Работу вентиляции проверить очень просто: откройте окно и приложите лист бумаги к вентиляционному отверстию – прилип? Так и надо.

Если вы заметили дефекты, не спешите подписывать акт приема-передачи. Оформите документ, адресованный застройщику, с перечислением всех недостатков и просьбой их устранения.

Те же детали стоит проверить и в квартире вторичного рынка. Плюс: обратите внимание на ремонт и состояние сантехники и оцените, насколько придётся потратить на их восстановление.

Успешных покупок!