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Митинг 2 марта: с разработкой «Юрьев Камень» все не так просто. Почему молчит Министерство природных ресурсов?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Митинг 2 марта: с разработкой «Юрьев Камень» все не так просто. Почему молчит Министерство природных ресурсов?

28 февраля 2014, 15:51Общество
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