Митинг 2 марта: с разработкой «Юрьев Камень» все не так просто. Почему молчит Министерство природных ресурсов?

Из достоверных источников стало известно, что Сергей Носов намерен еще больше вникать в юридическую сторону проблемы, связанной с местом «Юрьев Камень». Так, в начале февраля им были отправлены запросы председателю правительства Свердловской области Денису Паслеру , а также Министру природных ресурсов и экологии Свердловской области. Так, Глава Тагила намерен разобраться, по каким официальным причинам лицензия на разработку Юрьевского месторождения была возобновлена. Представляем копии документов:

Несмотря на то, что прошло уже достаточное количество времени с момента запроса (почти три недели), в Министерстве молчат. Многие полагают, что там не всё так просто. Возможно, кто-то заинтересован в том, чтобы разработки на Юрьевском месторождении начались. В любом случае, время покажет, какое развитие событий получит данная история далее. Пока ясно одно, на данном этапе ни Сергей Носов, ни активисты не намерены опускать руки. А тех, кто хочет поддержать своим голосом экологию нашей области, общественники ждут на митинге!