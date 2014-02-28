Паводковая комиссия Нижнего Тагила минимизирует ущерб от предстоящего половодья
Тёплая погода последних дней вызвала появление водяной прослойки на границе снега и льда водоёмов – наледи. Под снежным покровом она совершенно незаметна, однако грозит крупными неприятностями при попадании туда людей и техники.
Даже случайно провалившийся в наледь рыбак в не приспособленной для этого обуви имеет опасность простудиться или даже обморозить ноги на реке или озере. Ещё серьёзнее обстоят дела с попавшими в наледь снегоходами, которые подчас бывает крайне тяжело извлечь из снежно-водяного плена. Также к этому в наледи могут образовываться промоины, грозящие попаданием в открытую воду и возможным затягиванием под лёд.
Согласно прогнозам погоды, температуры выше минус десяти градусов Цельсия продержатся ещё некоторое время, что поспособствует увеличению объёма наледи на водоёмах. В связи с этим Природный парк «Река Чусовая» призывает тагильчан быть осторожными и предельно внимательными при своих передвижениях по льду, и напоминает, что езда вне дорог общего пользования запрещена на всей охраняемой территории.
Редакция TagilCity.ru выяснила, что в Администрации Нижнего Тагила организована паводковая комиссия, чьей задачей является мониторинг водоемов и снижение ущерба от катастрофического паводка и половодья. Этим вопросом занимается управление городским хозяйством под руководством Константина Захарова. Известно, что в ближайший четверг состоится заседание, где члены комиссии обсудят план действий на начало весны.
© TagilCity.ru