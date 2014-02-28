Пешеходы одумались? В Нижнем Тагиле заметное снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Судите сами

Но прежде всего: нами был запущен небольшой опрос: «Пешеходы в Нижнем Тагиле не знают правил дорожного движения. Согласны ли Вы с этим утверждением?». Интересно, что более 80% проголосовавших согласились с этим, и всего 16,4% уверены, что пешеход в большинстве случаев право. Занимательно, но, по сути, каждый из нас является пешеходом. Получается, что каждый либо признался в том, что нарушает, либо ежедневно сам сталкивается с «пешими нарушителями». В любом случае, эта статистика «сквозь слезы».

Пользователи то и дело сетуют на пешеходов. Возможно, кто-то сам водит, а кто-то наблюдает на «коллег» со стороны. В любом случае, проблема эта есть, а интерес к ее обсуждению только возрастает. Скрестив пальцы, инспектор Отделения пропаганды ГИБДД Марина Антоненко поделилась с TagilCity.ru интересной статистикой. Сравнивая сентябрь 2013 года, то есть начало учебного года, и нынешний февраль (сегодня как раз последний день зимы), инспектор озвучила положительные результаты статистики.

«В сентябре было 18 ДТП, по вине пешеходов – 6 (переход в неустановленном месте), 12 по вине водителей (непредставление преимущества, несоответствие скорости конкретным условиям). Что у нас меняется в феврале: значительный спад учетных происшествий (с пострадавшими), в том числе и с участием пешеходов. Так, всего 10 ДТП с участием пешеходов (по вине пешехода – 2, по вине водителя – 6 и есть одно обоюдное). [Обоюдная вина, кстати, это когда водитель видел, что пешеход нарушает правила, но не поспособствовал предотвращению печального исхода ситуации]. Меняются причины: в феврале, например, один водитель сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора.»

В принципе идет заметная тенденция к снижению. Водители стали ездить аккуратнее, однако всё же не все ездят корректно (сентябрь – 12 нарушений, февраль – 7). Мы хотим видеть от автолюбителей больше профессионализма и, так называемого, предвидения дороги и действий других водителей и пешеходов. Именно этому должны обучать в автошколах, а водители должны это в себе развивать. Что интересно, есть люди, которые 40 лет водят и ни разу не попадали в ДТП. Нужно приближаться к такому стандарту.

По каким причинам происходит снижение?

Вы знаете, мне кажется, люди научились ценить свою жизнь и материальные блага, избегать эмоционального стресса, связанного с ДТП. Мы, в свою очередь, тоже проводим множество профилактических мероприятий, акций – беседуем с родителями, с пешеходами, показываем серьезные социальные ролики, на которые тяжело смотреть. Я думаю, определенную роль сыграло повышение штрафов и великая вещь – средства видеофиксации. Надеемся, в дальнейшем люди будут привыкать к такому. Понимаете, пока еще немногие столкнулись с получением «писем». Вот когда каждый на себе испытает, какого это расплачиваться за непристегнутый ремень – это будет более действенно. Обратили внимание, там, где стоят камеры и расположилось ограничение «40», многие действительно снижают скорость?

«В заключение, сравним статистику по сравнению с прошлым годом: в январе 2013 года было 896 ДТП, в этом году – 625. Разница хорошая, заметная тенденция, хотя трудно сказать, что именно привело к снижению. Наверное, всё в совокупности. А люди, в свою очередь, начали понимать, что есть здоровье, жизнь и даже материальные блага, которые нужно ценить.»

Получая такие данные от Отделения пропаганды ГИБДД, невольно начинаешь верить в то, что на дорогах нашего города возможна действительно хорошая атмосфера. По крайней мере, есть те, кто за это борется, кто этим дорожит и кто доносит это до других. Тагильчане, будьте аккуратны на дорогах!

Каждое дорожно-транспортное происшествие оставляет последствия. Хорошо, если это всего лишь царапина на любимом авто. Но наибольшее число аварий влекут за собой серьезный ремонт транспорта. Бывают ДТП, после которых транспортное средство не подлежит ремонту. Но самое страшное заключается в том, что в ДТП могут травмироваться или погибнуть люди. Любой ремонт заключается в покупке необходимых деталей и их установке специалистом. Сейчас появилась продажа автозапчастей в сети, что ускоряет процесс ремонта. Но как известно, чем дороже автомобиль, тем дороже обходится его ремонт. Соблюдая правила дорожного движения, вы сохраните жизнь и здоровье себе и окружающим, а также сбережете транспортное средство.