С первого дня весны в Свердловской области подорожает проезд в пригородных поездах
28 февраля 2014, 10:35Общество
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Свердловская пригородная компания накануне заявила о том, что с 1 марта 2014 года в нашей области на незначительную долю увеличится размер платы за проезд в электротранспорте пригородного значения.
Обновленные тарифы утвердили в областном правительстве – проезд подорожал на 4,2%. К примеру, за проезд в пределах так называемой «первой зоны» пассажиры, платившие 22 рубля, с первого марта будут платить – 23.
В последний раз стоимость проезда повышалась в ноябре 2012 года, - сообщила порталу e1.ru пресс-секретарь СПК Диана Рыбакова. – Исключением стала городская электричка, цена за билет там останется прежней – 20 рублей.
Для наглядного примера: доехать из столицы Урала до Нижнего Тагила на обычной электричке можно было за 121 рубль, то сейчас – 126. На экспресс-поезде проезд будет стоить 251 рубль вместо 242-х.
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