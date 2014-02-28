С первого дня весны в Свердловской области подорожает проезд в пригородных поездах

Обновленные тарифы утвердили в областном правительстве – проезд подорожал на 4,2%. К примеру, за проезд в пределах так называемой «первой зоны» пассажиры, платившие 22 рубля, с первого марта будут платить – 23.

В последний раз стоимость проезда повышалась в ноябре 2012 года, - сообщила порталу e1.ru пресс-секретарь СПК Диана Рыбакова. – Исключением стала городская электричка, цена за билет там останется прежней – 20 рублей.

Для наглядного примера: доехать из столицы Урала до Нижнего Тагила на обычной электричке можно было за 121 рубль, то сейчас – 126. На экспресс-поезде проезд будет стоить 251 рубль вместо 242-х.