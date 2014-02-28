Самой пьющей страной в мире оказался Ватикан. Россия — в аутсайдерах

Ватикан занял первое место в мире по количеству потребления вина на душу населения. На каждого жителя этого карликового государства в год приходится 74 литра этого напитка, или 105 бутылок, сообщает The Independent со ссылкой на исследование Калифорнийского института вин.

Многие жители Ватикана просто вынуждены пить вино, ведь оно является частью религиозных обрядов, а большинство граждан этой страны - священнослужители. На показатели также влияет культура: люди обычно питаются не в одиночку, а компаниями, поэтому бутылка вина там неотъемлемый атрибут обеденного стола. Еще один фактор — небольшой налог на продажу спиртного. К слову, в той же Италии «винный» показатель в два раза ниже — 36 литров на человека.

Ближайшим соперником Ватикана является Люксембург, жители этого европейского государства за год выпивают по 56 литров. Третью строчку рейтинга занимает Андорра, где один гражданин может выпить 46 литров вина в год.