Сергей Носов уже в марте начнет осмотр улиц: наверняка у тагильчан есть масса замечаний к подрядчикам (ФОТО)
Подходит к концу зимний период и главной темой для обсуждения станут, конечно же, дороги Нижнего Тагила. К слову, многие тагильчане уже начинают замечать проблемы на дорожных полотнах, связанные, в первую очередь, с их целостностью.
В редакцию TagilCity.ru обратился Андрей Волегов, который накануне засвидетельствовал происходящие на дорогах Вагонки негативные изменения. Под внимание активиста попал треснувший асфальт, уложенный в прошлом году – на участке по улице Зари между проспектом Ленинградский и улицей Калинина.
Треснул асфальт, уложенный только в прошлом году, осенью, послужил всего несколько месяцев. Все остальное без комментариев. Правда, продолжение полосы видел до дома 52, улица Зари. Остановка маршрутного такси: «Кедр» сообщает Андрей Волегов.
Фотографии предоставлены Андреем Волеговым
Сергей Носов, кстати, на сегодняшнем аппаратном совещании поднял вопрос по данной проблеме – кому, как ни ему озвучивать городские планы на будущий «дорожный» период. Так, Глава сообщил следующее:
Мы уже договорились с подрядчиками, что уже в марте начнем осмотр улиц, с тем, чтобы уважаемые дорожники, если есть замечания, вышли и поправили. Вместо того чтобы заниматься этим в июне. Мне самому интересно, что получается в Нижнем Тагиле.
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