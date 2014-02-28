Сергей Носов уже в марте начнет осмотр улиц: наверняка у тагильчан есть масса замечаний к подрядчикам (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратился Андрей Волегов, который накануне засвидетельствовал происходящие на дорогах Вагонки негативные изменения. Под внимание активиста попал треснувший асфальт, уложенный в прошлом году – на участке по улице Зари между проспектом Ленинградский и улицей Калинина.

Треснул асфальт, уложенный только в прошлом году, осенью, послужил всего несколько месяцев. Все остальное без комментариев. Правда, продолжение полосы видел до дома 52, улица Зари. Остановка маршрутного такси: «Кедр» сообщает Андрей Волегов.

Фотографии предоставлены Андреем Волеговым

Сергей Носов, кстати, на сегодняшнем аппаратном совещании поднял вопрос по данной проблеме – кому, как ни ему озвучивать городские планы на будущий «дорожный» период. Так, Глава сообщил следующее:

Мы уже договорились с подрядчиками, что уже в марте начнем осмотр улиц, с тем, чтобы уважаемые дорожники, если есть замечания, вышли и поправили. Вместо того чтобы заниматься этим в июне. Мне самому интересно, что получается в Нижнем Тагиле.