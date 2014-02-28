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Сергей Носов уже в марте начнет осмотр улиц: наверняка у тагильчан есть масса замечаний к подрядчикам (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов уже в марте начнет осмотр улиц: наверняка у тагильчан есть масса замечаний к подрядчикам (ФОТО)

28 февраля 2014, 11:40Общество
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