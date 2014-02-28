Сумки и палантины от Луи Витон

Луи Виттон – основатель всемирно-известного бренда Louis Vuitton. Еще в подростковом возрасте парень знал, что хочет стать мастером по производству сумок и чемоданов. Уже в 16 лет он начинает производить дорожные сундуки. Но они были тяжелые и неудобные, поэтому юноша задумался над тем, как можно сделать сумки легкими и мобильными. Так, появляются первые чемоданы. В 19 веке это был полный прорыв, все «сливки общества» были в восторге от изделий Луи Виттона, потому что они были не только легкими и удобными, но и невероятно красивыми. Так, Луи Виттон организовывает Дом моды и запускает в производство сумки Луи Виттон.

Хотя, бренд пользовался большим спросом, линию одежды, аксессуаров, оригинальных шарфов Луи Виттон и парфюмов выпускают только в конце 20 века. Но они также быстро становятся любимыми и популярными среди представителей элит-класса. И трудно представить звезду Голливуда, которая бы не имела в своем гардеробе что-нибудь от торговой марки.

Луи Виттон сумки просто невозможно не узнать среди остальных. Монограммная ткань, которая выполнена в 33 цветах, или же материал в красно-бежевую полоску всегда делают сумки узнаваемыми. Логотип на каждой сумке лишь подчеркивает, что изделие выполнено из качественного материала и в лучших традициях ручной работы. При этом большой выбор сумок может завести в тупик даже тех девушек, которые были уверены в том, чего хотят. Различные расцветки, обилие материала и фактуры, широкий модельный ряд, - и сумочка будет выбираться часами. Тут можно найти и чемоданы, которые сделают поездку не только комфортной, но и подчеркнут стиль и любовь к роскоши. Клатчи подойдут для всех светских мероприятий, вечерних и пляжных прогулок, и даже для Красной дорожки, - обладательница такой сумочки будет просто блистать в центре внимания. Но есть выбор для тех, кто любит вместительность, ведь большие сумки Луи Виттон всегда будут в моде и пользуются большим спросом.