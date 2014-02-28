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В Нижнем Тагиле появилась Застава: ветераны пограничных войск будут готовить потенциальных призывников (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле появилась Застава: ветераны пограничных войск будут готовить потенциальных призывников (ФОТО)

28 февраля 2014, 10:00Общество
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