В Нижнем Тагиле появилась Застава: ветераны пограничных войск будут готовить потенциальных призывников (ФОТО)

Активное участие в создании Заставы приняли ветераны пограничных войск Нижнего Тагила. Учреждение вызвало интерес и получило положительную оценку «Регионального центра патриотического воспитания», которым руководит Герой Российской Федерации Игорь Родобольский сообщает официальный сайт города со ссылкой на управление по развитию культуры, спорта и молодежной политики.

Застава будет работать с молодым поколением тагильчан. Здесь будут прививать ребятам допризывного возраста патриотическое воспитание, подготавливать их к службе в пограничных войсках. Организаторы уверены, что это позволить сохранить доподлинную память о подвиге соотечественников, истории страны для будущих поколений. Кстати, в дальнейшем на базе Заставы ветеранов планируется размещение Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь».