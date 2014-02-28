В погоне за самостоятельностью: несовершеннолетняя Алёна Лысенко пряталась на ГГМ
Вчера в Нижнем Тагиле внимание жителей было направлено на публикацию о пропавшей Алёне Лысенко, которая не появлялась целую неделю в родном доме. В комментариях к новости один из пользователей сообщил о том, что девушка нашлась. За подробностями редакция TagilCity.ru обратилась в пресс-службу МВД в Нижнем Тагиле.
Элина Балуца, начальник пресс-службы, рассказала, что девушка, действительно, вчера нашлась.
Серьезных проблем с Алёной в семье не было, на учете не состояла. Однако в феврале месяце, видимо, произошли новые знакомства, подростковый возраст – и 21 февраля, в пятницу, она ушла. Родные, кстати, тоже не сразу обратились. Надеялись, видимо найти, потому что не так давно девочка уходила так же ночевать к подруге. Позже подключилась полиция. Проверяли связи, знакомства у нее довольно обширные – и на Вагонке, и на Вые. Проверяли, в итоге на Гальянке у подруги она была найдена. Инспекторы по делам несовершеннолетних пояснили, что сотрудники выехали по адресу, к этому времени Алёну оттуда забрала сама сестра.
Девушка призналась сотрудникам ОДН, что в 15 лет ей захотелось самостоятельности. О какой самостоятельности шла речь в данном случае, непонятно. Единственное, что у нее получилось – заставить своих близких переживать в течение всей недели.
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