В погоне за самостоятельностью: несовершеннолетняя Алёна Лысенко пряталась на ГГМ

Серьезных проблем с Алёной в семье не было, на учете не состояла. Однако в феврале месяце, видимо, произошли новые знакомства, подростковый возраст – и 21 февраля, в пятницу, она ушла. Родные, кстати, тоже не сразу обратились. Надеялись, видимо найти, потому что не так давно девочка уходила так же ночевать к подруге. Позже подключилась полиция. Проверяли связи, знакомства у нее довольно обширные – и на Вагонке, и на Вые. Проверяли, в итоге на Гальянке у подруги она была найдена. Инспекторы по делам несовершеннолетних пояснили, что сотрудники выехали по адресу, к этому времени Алёну оттуда забрала сама сестра.