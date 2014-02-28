Volkswagen T-ROC - дебют концепта очередного кроссовера состоится в Женеве
28 февраля 2014, 10:47ОбществоРОман БОТов
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Компания Volkswagen привезет на Женевский автосалон концепт T-ROC. Концепт имеет 4169 мм в длину и 1831 мм в ширину, и может занять место в модельной линейке между Tiguan (новый концепт короче на 200 мм) и Taigun (длиннее на 300 мм). В высоту T-ROC не дотягивает до Тигуана около 200 мм (1510 мм).
Колесная база составляет 2595 мм.
Двухдверный, четырехместный кроссовер построен на модульной платформе MQB, и благодаря облегченной конструкции весит всего 1420 кг.
Под капотом у T-ROC 2-литровый турбодизель мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 380 Нм при 1750 об./мин, работающий в паре с 7-ступенчатой DSG. Концепт оснащен системой полного привода 4Motion. T-ROC имеет три режима работы: Street, Snow и Offroad, которые подразумевают электронную настройку параметров ходовой части и коробки в зависимости от выбранного режима.
Крыша концепта состоит из съемных панелей, при желании, их можно убрать в специальный отсек в багажнике. Вместо привычной комбинации приборов на панели - ЖК-дисплей диагональю 12,3 дюйма.
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