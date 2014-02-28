Volkswagen T-ROC - дебют концепта очередного кроссовера состоится в Женеве

Под капотом у T-ROC 2-литровый турбодизель мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 380 Нм при 1750 об./мин, работающий в паре с 7-ступенчатой DSG. Концепт оснащен системой полного привода 4Motion. T-ROC имеет три режима работы: Street, Snow и Offroad, которые подразумевают электронную настройку параметров ходовой части и коробки в зависимости от выбранного режима.