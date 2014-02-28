Волжский автозавод увеличит гарантию на `Лады`

По словам Федосова, гарантия на «Лады» Granta, Kalina и Priora составит три года или 100 тысяч километров пробега (что наступит ранее), а на внедорожник 4х4 — два года или 50 тысяч километров. Сейчас гарантия при тех же сроках отличается только километражем: у переднеприводных моделей — 50 тысяч километров, а у полноприводных — 35 тысяч.

На конференции дилеров также было объявлено, что новая модель «АвтоВАЗа», которая придет на смену «Приоре», будет называться Vesta. Завод уже начал подготовку конвейера под выпуск новой модели. В серию она будет запущена в конце 2015 года. С 2012 года экспортный вариант Lada 4x4, продающийся на рынке Германии, предлагается с расширенной гарантией. Ее срок увеличен до трех лет. Также для модели предлагается сервис помощи при поломке в дороге и дополнительная защита кузова от сколов.